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Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

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Основатель всемирно известной шведской компании IKEA Ингвар Кампрад скончался в субботу, 27 января. Он ушел из жизни у себя дома, одному из величайших бизнесменов мира был 91 год, компания официально подтвердила его кончину.

«Основатель IKEA и Ikano, и один из величайших предпринимателей XX века, Ингвар Кампрад, мирно скончался у себя дома в Смоланде, Швеция, 27 января», — сообщает компания.

В минувшем декабре Кампрад получил литературную премию Северного совета, награда предназначалась за распространение скандинавской культуры в мире, пишет «Федеральное агентство новостей».

В 2017 году Ингвар Кампрад возглавил список самых богатых людей в Швеции с состоянием около €62 млрд, сообщал портал iz.ru.

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