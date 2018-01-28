Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

Основатель всемирно известной шведской компании IKEA Ингвар Кампрад скончался в субботу, 27 января. Он ушел из жизни у себя дома, одному из величайших бизнесменов мира был 91 год, компания официально подтвердила его кончину.

«Основатель IKEA и Ikano, и один из величайших предпринимателей XX века, Ингвар Кампрад, мирно скончался у себя дома в Смоланде, Швеция, 27 января», — сообщает компания.

Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI — IKEA Sverige (@IKEASverige) January 28, 2018

В минувшем декабре Кампрад получил литературную премию Северного совета, награда предназначалась за распространение скандинавской культуры в мире, пишет «Федеральное агентство новостей».

В 2017 году Ингвар Кампрад возглавил список самых богатых людей в Швеции с состоянием около €62 млрд, сообщал портал iz.ru.