Министр культуры поздравил с юбилеем актера Александра Пашутина

Министр культуры России Владимир Мединский поздравил с 75-летием народного артиста России Александра Пашутина. В поздравительной телеграмме министр отметил сотни блестяще сыгранных актером ролей.

«Ваша творческая биография являет собой подлинный пример служения актерскому искусству, и лучшее тому подтверждение — сотни замечательных, блестяще сыгранных вами ролей», — говорится в ней.

Мединский отметил, что Пашутин сыграл сотни разноплановых ролей, но они все одинаковы любимы зрителями, сообщает «РИА Новости».

«Вы всегда открыты для новых идей, активно участвуете в театральных, телевизионных и кинопроектах. Сердечно желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего наилучшего!» — пожелал актеру министр.

Алексей Пашутин сыграл в кино более 200 ролей, он известен ролями, в частности, в фильмах «Сицилианская защита», «Гардемарины, вперед!», «Небеса обетованные» и «Котовский».

Портал iz.ru сообщил, что 2 января актер и кинопродюсер Сергей Жигунов отметил 55-летний юбилей.