В МВД уточнили число участников несогласованной акции в Москве

На несогласованную акцию на Тверской улице в Москве пришли около 1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек», –– говорится в заявлении полиции.

25 января замминистра МВД Александр Горовой предупредил, что полиция будет жестко пресекать нарушения и провокации на несанкционированных акциях в Москве. Он отметил, что действовать правоохранители будут в рамках закона и раскачать ситуацию не позволят.

С таким же заявлением ранее выступила Росгвардия.