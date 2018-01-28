Режиссер Мария Саакян скончалась в возрасте 37 лет

Скончалась Мария Саакян, известная по таким картинам, как «Прощание», «Энтропия», «Маяк» в возрасте 37 лет. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов.

По его словам, женщина длительное время боролась с раком.

«Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины. Талантливый режиссер и хороший человек», –– написал Плахов на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Саакян была очень требовательна к себе и своей работе.

«Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе», –– добавил Плахов.

Мария Сергеевна Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване. В 13 лет вместе с семьей переехала в Россию. В 2003 году окончила ВГИК. Фильм «Прощание» был ее дипломной работой.

Картина была показана на Международном кинофестивале в Оберхаузене, на кинофестивале «Premier Plans Angers» во Франции и многих других. Также фильм удостоился Гран-при фестиваля «Золотой абрикос» в Ереване.

У Саакян остались пятеро детей. Сейчас они находятся в США с мужем Саакян.