Прямой эфир

Пушков напомнил о «расстрелах» в США после презентации огнемета Маска

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков напомнил о об инцидентах со стрельбой в США после сообщения основателя SpaceX Илона Маска о скором выходе безопасного огнемета. Об этом сенатор написал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Илон Маск сообщил, что его компания The Boring Company, финансирующая строительство туннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном, скоро выпустит огнемет для детей. Стоимость такой «игрушки» составит $500.

«Ракету, которая доставит пассажиров за 30 минут из Нью Йорка в Шанхай, Илон Маск еще не построил. И еще долго не построит, сдается... А пока решил поднаварить: представил личный огнемет за $500. Мало в США массовых расстрелов…» — заметил Алексей Пушков.

О планах создать огнемет Илон Маск написал еще в декабре. Тогда он заявил, что компания The Boring Company выпустит «игрушку», если будут распроданы 50 тыс. кепок с фирменным логотипом.

Самый крупный по количеству жертв инцидент со стрельбой в США произошел в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь трассирующими патронами по посетителям музыкального фестиваля. В результате погибли 58 человек, еще около 500 пострадали от ранений. После этого стрелок покончил с собой.

В ночь на 6 ноября 2017 года 26-летний Девин Патрик Келли открыл беспорядочный огонь в здании баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс американского штат Техас. Жертвами нападения стали 26 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маск объявил дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy
Илон Маск лишится гарантированной зарплаты в Tesla на 10 лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017