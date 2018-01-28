Пушков напомнил о «расстрелах» в США после презентации огнемета Маска

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков напомнил о об инцидентах со стрельбой в США после сообщения основателя SpaceX Илона Маска о скором выходе безопасного огнемета. Об этом сенатор написал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Илон Маск сообщил, что его компания The Boring Company, финансирующая строительство туннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном, скоро выпустит огнемет для детей. Стоимость такой «игрушки» составит $500.

«Ракету, которая доставит пассажиров за 30 минут из Нью Йорка в Шанхай, Илон Маск еще не построил. И еще долго не построит, сдается... А пока решил поднаварить: представил личный огнемет за $500. Мало в США массовых расстрелов…» — заметил Алексей Пушков.

О планах создать огнемет Илон Маск написал еще в декабре. Тогда он заявил, что компания The Boring Company выпустит «игрушку», если будут распроданы 50 тыс. кепок с фирменным логотипом.

Самый крупный по количеству жертв инцидент со стрельбой в США произошел в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь трассирующими патронами по посетителям музыкального фестиваля. В результате погибли 58 человек, еще около 500 пострадали от ранений. После этого стрелок покончил с собой.

В ночь на 6 ноября 2017 года 26-летний Девин Патрик Келли открыл беспорядочный огонь в здании баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс американского штат Техас. Жертвами нападения стали 26 человек.