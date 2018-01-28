Пушков напомнил о богатстве России талантами

Председатель Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков не оставил без внимания заявление директора Национальной памяти Украины Владимира Вятровича, что Булгаков, Высоцкий и Цой являются опасным для Киева напоминанием о «едином культурном пространстве».

Вятрович заявил, что «не все щупальца «русского мира» отвратительны и очевидны».

Пушков на своей странице в Twitter отметил, что украинским националистам приходится сложно, ведь Россия богата талантами.

Оказалось, Цой и Высоцкий тоже опасны для Украины как"симпатичные щупальца русского мира".Сложно укро-националистам: богата Россия талантами — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 28, 2018

«Сложно укронационалистам: богата Россия талантами», — написал Пушков.

После переворота на Украине в 2014 году Киев взял курс на ограничение поступающей информационной продукции из России. Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телерадиовещания страны собрался проверить несколько телеканалов, транслировавших советские фильмы «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».