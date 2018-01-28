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Число жертв при пожаре в жилом доме в Красногорске возросло до двух человек

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Фото: IZ.RU
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Количество погибших при пожаре в жилом многоэтажном доме подмосковного Красногорска увеличилось до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В больнице скончался один из трех пострадавших при пожаре в жилом доме на Южном бульваре в Красногорске. Таким образом, общее число погибших составляет два человека», — цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, 28 января в квартире на шестом этаже вспыхнул пожар. Огнем было охвачено 50 кв. м. Ранее сообщалось о трех пострадавших, среди которых двое детей (10 и 2 лет), и гибели одной женщины в результате отравления продуктами горения. Спасаясь от пожара, потерпевшие выпрыгнули из окна, позже они были госпитализированы. По предварительным данным, все они являются жильцами загоревшейся квартиры.

На месте возгорания работают пожарные, медики и спасатели. Открытое горение ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются. 

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