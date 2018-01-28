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Ликвидировано открытое горение в жилой многоэтажке в Красногорске

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Фото: IZ.RU
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Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме подмосковного Красногорска. Об этом сообщили в МЧС по Московской области.

«В 13:55 мск объявлена ликвидация открытого горения в жилом доме на Южном бульваре в Красногорске», –– говорится в сообщении ведомства.

Возгорание возникло 28 января в одной из квартир на шестом этаже. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Пострадали три человека, среди которых двое детей (10 и 2 лет), одна женщина погибла. По данным МЧС, это были жильцы загоревшейся квартиры.

«Отец и дети, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Они госпитализированы. Женщина погибла, отравившись продуктами горения», –– отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели. Причины возгорания выясняются.

Ранее портал iz.ru сообщил, что во время пожара на туристической базе в поселке Хужир на байкальском острове Ольхон пострадали семь человек.

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