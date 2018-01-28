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Лыжник Черноусов занял первое место на марафоне «Марчалонга» в Италии

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российский лыжник Илья Черноусов стал победителем марафона «Марчалонга» в Италии. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Спортсмену удалось преодолеть дистанцию 70 км за 2 часа 48 минут 8,7 секунды. Второе место с отставанием в 0,2 секунды занял норвежский лыжник Туре Бьорсет Бердал. Тройку лидеров замыкает еще один спортсмен из Норвегии Мортен Эйде Педерсен, он уступил победителю 1,5 секунды.

Илья Черноусов стал первым гражданином России, кому удалось занять первое место на этом соревновании. В 1980 году на марафоне первым финишировал советский лыжник Иван Гаранин.

Ранее портал iz.ru писал, что российские лыжники выступят на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в форме бордового цвета, изготовленной компанией Adidas.

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