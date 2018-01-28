Трамп считает отношение Евросоюза к США нечестным

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз нечестно относится к США в вопросах торговли. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли. Это может вылиться в нечто большее с точки зрения торговли», — сказал Трамп в интервью журналисту Пирсу Моргану.

По словам американского лидера, продукции из США «очень сложно попасть на европейский рынок».

«Тем не менее они отправляют нам свой товар — без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно», — подчеркнул Трамп.

Также он добавил, что не только ЕС в этом вопросе «несправедлив» к США, а есть еще ряд стран. При этом уточнять, какие именно это государства, он не стал.

На вопрос о выходе Великобритании из ЕС Трамп заявил, что принл бы более жесткую позицию на переговорах на месте Лондона.

«Я бы занял более жесткую позицию по этому вопросу», –– сказал президент США.

25 января портал iz.ru писал, что британский премьер Тереза Мэй в ходе встречи с Трампом заявила об «особенных отношениях» между Вашингтоном и Лондоном и пообещала наращивать торговые связи с США.