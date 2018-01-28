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Дело возбуждено против выбросившего ребенка со второго этажа жителя Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Управление СКР по Якутии возбудило уголовное дело в отношении жителя Сунтарского района, который в нетрезвом состоянии выбросил своего десятимесячного сына со второго этажа. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, в ночь на 28 января пьяный мужчина выбросил младенца со второго этажа в открытое межэтажное пространство лестничного пролета на первый этаж. Он заявил, что ребенок громко плакал и мешал ему спать. В результате младенец получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей, левосторонний гемипарез и сопор. После этого мать ребенка вызвала скорую.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили в региональном минздраве, ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Федеральное агентство новостей» писало, что 3 января неизвестный мужчина принес в больницу мертвого младенца.

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