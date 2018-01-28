Порошенко не попал на мероприятия в Черниговской области из-за штормового предупреждения

Штормовое предупреждение помешало самолету президента Украины Петра Порошенко приземлиться в Черниговской области, где глава государства планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти героев Крут.

Информацию об этом распространил вице-премьер Украины Павел Розенко в субботу, 27 января.

Сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие президент Украины, но из-за неблагоприятных погодных условий, из-за штормового предупреждения ему не дали разрешения на приземление», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Порошенко отказался ехать на автомобиле, считая неприемлемым, что его будут ждать два часа.

Под Крутами в 1918 году состоялось сражение между Красной армией и войсками Украинской Народной Республики, и сейчас Киев считает это событие важной вехой становления независимости.

24 января портал iz.ru рассказал, что большинство граждан Украины (67%) недовольны политикой властей, действия руководства поддерживает только 12% населения республики. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного исследовательским центром «Ромир».

Число людей, готовых участвовать в акциях протеста, на Украине гораздо выше, чем в России, — 42% против 15% соответственно.