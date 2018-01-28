Прямой эфир

Порошенко не попал на мероприятия в Черниговской области из-за штормового предупреждения

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента /Михаил Палинчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штормовое предупреждение помешало самолету президента Украины Петра Порошенко приземлиться в Черниговской области, где глава государства планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти героев Крут.

Информацию об этом распространил вице-премьер Украины Павел Розенко в субботу, 27 января.

Сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие президент Украины, но из-за неблагоприятных погодных условий, из-за штормового предупреждения ему не дали разрешения на приземление», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Порошенко отказался ехать на автомобиле, считая неприемлемым, что его будут ждать два часа.

Под Крутами в 1918 году состоялось сражение между Красной армией и войсками Украинской Народной Республики, и сейчас Киев считает это событие важной вехой становления независимости.

24 января портал iz.ru рассказал, что большинство граждан Украины (67%) недовольны политикой властей, действия руководства поддерживает только 12% населения республики. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного исследовательским центром «Ромир».

Число людей, готовых участвовать в акциях протеста, на Украине гораздо выше, чем в России, — 42% против 15% соответственно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017