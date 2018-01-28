Уголовное дело возбуждено после избиения двухлетнего ребенка до комы

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело после избиения мужчиной двухлетней дочери. Позже ребенок впал в кому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери потерпевшей», –– рассказали в СК.

Инцидент произошел 27 января в поселке Борисоглебский. Подозреваемый нанес ребенку многочисленные удары по голове и телу.

После этого девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы головы, тела и конечностей.

Ребенка в срочном опрядке перевели в одну из больниц Ярославля, но девочка впала в кому.

В СК отметили, что семья ребенка является неблагополучной, а подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», –– добавили в СК.

18 января портал zi.ru сообщил, что власти Орловской области начали проверку деятельности cоциально-реабилитационного центра для несовершеннолетних после избиения 12-летней девочки воспитанницами.