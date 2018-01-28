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Генконсул Южной Кореи прибыл на место пожара на Ольхоне

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Фото: IZ.RU
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Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ом Ки-Ён прибыл на байкальский остров Ольхон, где при пожаре на турбазе «Дярьял» пострадали граждане Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сейчас на подъезде к Хужиру находится генконсул Республики Корея. Он уже на острове и едет в поселок», — цитирует агентство своего собеседника.

Как писал портал iz.ru, рано утром 28 января на двухэтажной туристической базе в поселке Хужир вспыхнул пожар. Огнем было охвачено 100 кв. м. Жертвами возгорания стали два человека, еще семеро пострадали. Среди потерпевших — пятеро граждан Южной Кореи. Причина пожара выясняется, проводится дознание. 

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