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Британская разведка «в ярости» после слов министра обороны о «нападении РФ»

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Фото: ТАСС/Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images
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Сотрудники британской разведки «пришли в ярость» после заявления министра обороны страны Гэвина Уильямсона о «планах Москвы разрушить жизненно важную инфраструктуру Британии, что убьет тысячи людей». Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на военные источники.

«Люди в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) были в ярости», –– приводит издание слова источника, который также отметил, что министр мог случайно разгласить засекреченную информацию, полученную от союзников.

«Это может подорвать сотрудничество Лондона с партнерами», –– добавил информатор издания.

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Однако минобороны опровергло мнение, что данные, использованные Уильямсоном, были секретными, но подтвердило, что МИД Великобритании направил ведомству жалобу из-за «тона» высказываний министра.

Другой источник газеты подчеркнул, что заявления главы минобороны совершенно «дилетантские».

«Никто никогда не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска смерти людей в случае разрушительной атаки на британскую инфраструктуру со стороны России или любой другой враждебно настроенной страны. Мы бы не хотели заниматься спекуляциями и поднимать панику», — сказал он.

26 января Гэвин Уильямсон заявил, что Россия якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, чтобы создать хаос в стране. В Минобороны России после этих слов предположили, что британский министр «совершенно потерял границы разумного» и фобии Уильямсона достойны постановки в британском комедийном скетч-сериале «Летающий цирк Монти Пайтона».

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