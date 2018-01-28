Прямой эфир

Полиция усилила меры безопасности в Москве

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская полиция усилила меры безопасности в центре Москвы, передает ТАСС.

Наряды сотрудников полиции дежурят на Пушкинской и Тверской площадях. Также в центре столицы дежурят бойцы ОМОНа управления Росгвардии.

Корреспондент ТАСС уточняет, что на Тверской улице находится большое количество автобусов, а также выставлены заграждения и металлические рамки. Усиленные меры безопасности были приняты в связи с планами оппозиции провести несанкционированную акцию в Москве.

Ранее прокуратура столицы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, а также напомнила, что организация несанкционированных акций, а также участие в них, влечет за собой ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

25 января замглавы МВД России Александр Горовой заявил, ведомство будет пресекать нарушения и провокации на несанкционированных акциях. Он подчеркнул, что МВД будет действовать «жестко, но в пределах действующего законодательства».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейский застрелил оказавшего сопротивление подозреваемого в Москве
Полиция сообщила о попытке самоподжога в центре Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017