Полиция усилила меры безопасности в Москве

Московская полиция усилила меры безопасности в центре Москвы, передает ТАСС.

Наряды сотрудников полиции дежурят на Пушкинской и Тверской площадях. Также в центре столицы дежурят бойцы ОМОНа управления Росгвардии.

Корреспондент ТАСС уточняет, что на Тверской улице находится большое количество автобусов, а также выставлены заграждения и металлические рамки. Усиленные меры безопасности были приняты в связи с планами оппозиции провести несанкционированную акцию в Москве.

Ранее прокуратура столицы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, а также напомнила, что организация несанкционированных акций, а также участие в них, влечет за собой ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

25 января замглавы МВД России Александр Горовой заявил, ведомство будет пресекать нарушения и провокации на несанкционированных акциях. Он подчеркнул, что МВД будет действовать «жестко, но в пределах действующего законодательства».