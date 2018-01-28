«КамАЗ» с песком перевернулся на юге Москвы

Груженный песком «КамАЗ» перевернулся у метро «Профсоюзная» в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев.

ЧП произошло по адресу улица Профсоюзная, 63. На месте работают городские службы.

Также появилась информация, что транспортное средство загорелось, однако столичный главк МЧС эти данные опроверг, указывает «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru публиковал видео о том, что шоссе в американском штате засыпало долларами после ДТП с автомобилем Ford. Деньги перевозили для нелегальных игровых автоматов.