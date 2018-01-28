Национальный траур объявлен в ОАЭ в связи с кончиной матери президента

Трехдневный национальный траур объявлен в ОАЭ в связи со смертью матери президента страны шейха Халифы бен Заеда аль Нахайяна.

Хесса бин Мухаммед аль Нахайян ушла из жизни в воскресенье, 28 января, сообщило министерство ОАЭ по делам президента.

Шейх Халифа бен Заед аль Нахайян — правитель эмирата Абу-Даби, традиционно именно глава этого эмирата является президентом ОАЭ. Свой пост шейх занял в 2004 году.

Ранее сообщалось, что строительство города Mars Scientific City, в котором будут симулироваться условия жизни на Марсе, завершится в Дубае через 2,5 года.