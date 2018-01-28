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Пушков объяснил победу Земана на выборах «здравым смыслом чехов»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал победу Милоша Земана на президентских выборах в Чехии следствием «здравого смысла» чехов и «демонстрацией независимого чешского духа».

Сенатор отметил, что во время президентской кампании велась мощная информационная кампания, но Земан победил вопреки ей. «Вопреки мощной информационной кампании победил Милош Земан», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

«Победа Земана — это и ответ чехов на сложный период в эволюции ЕС, и, конечно, демонстрация независимого чешского духа», — продолжил он, сообщает «Федеральное агентство новостей».

27 января завершился второй тур президентских выборов в Чехии. Милош Земан одержал победу, набрав 51,36% голосов. Портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с победой на выборах.

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