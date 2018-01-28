Билл Гейтс пожертвовал более $40 млн на генетические исследования

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал на генетические исследования $40млн. Средства направлены некоммерческой организации GALVmed, занимающейся работой над созданием вакцин для домашнего скота и генетическими исследованиями.

Деньги Гейтса пойдут на создание «идеальной коровы». Животное будет сочетать высокую производительность и выносливость в условиях жаркой погоды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Business Insider.

Appolinaire Djikeng, director of @ctlgh_info based at Roslin, talks about how the work of the Centre is helping improve livestock health and production in Africa.

Bill Gates pumps millions into quest for a supercow https://t.co/UgMjfXYhKc pic.twitter.com/al2mOGBCHs — NiceRendezVous 😎🦇 (@actualites_nrv) January 27, 2018

«Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока», — сказал Гейтс, комментируя предстоящую научную работу.

Портал iz.ru сообщил, что капитализация Microsoft впервые превысила отметку $700 млрд.