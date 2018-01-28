Билл Гейтс пожертвовал более $40 млн на генетические исследования
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал на генетические исследования $40млн. Средства направлены некоммерческой организации GALVmed, занимающейся работой над созданием вакцин для домашнего скота и генетическими исследованиями.
Деньги Гейтса пойдут на создание «идеальной коровы». Животное будет сочетать высокую производительность и выносливость в условиях жаркой погоды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Business Insider.
«Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока», — сказал Гейтс, комментируя предстоящую научную работу.
Портал iz.ru сообщил, что капитализация Microsoft впервые превысила отметку $700 млрд.