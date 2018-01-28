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В России предложили ввести грин-карты и балльную систему отбора мигрантов

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Сотрудники Центра стратегических разработок (ЦСР) предложили ввести в России балльную систему отбора мигрантов и лотерею грин-карт. Об этом говорится в подготовленном центром докладе «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения».

В разработке проекта также участвовали ученые из НИУ ВШЭ и РАНХиГС. Меры по регулированию потока мигрантов направлены на увеличение числа трудоспособного населения. По прогнозу Росстата, численность жителей страны к 2025 году сократится на 3,3 млн человек.

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«Теперь миграция носит в большинстве своем трудовой, временный характер. Но текущие экономические условия привели к тому, что для основных доноров — стран СНГ привлекательность российского рынка труда стала снижаться», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Для удержания и увеличения миграционного потока эксперты предлагают упростить правила пребывания и легализации зарубежных работников, сократить финансовые и временные издержки выхода мигрантов в правовое поле и законодательно поощрять работников, которые долгое время легально трудятся в России.

Кроме того, для привлечения в страну квалифицированных и высококвалифицированных специалистов сотрудники ЦСР предлагают воспользоваться опытом западных стран. В частности, эксперты рассматривают возможность введения балльной системы оценки мигрантов, которая будет определять для каждой группы свои условия въезда и пребывания в стране. Кроме того, в проекте предлагается создать систему рабочих виз и рабочих карт, а также проводить диверсификационную лотерею по аналогии с американской Green card и европейской Blue card.

Ранее «Известия» писали со ссылкой на данные Росстата, что численность населения России может возрасти до 154 млн человек к 2036 году за счет мигрантов.

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