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Лыжник-ветеран из России скончался во время марафона в США

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Фото: Global Look Press/Norbert Eisele-Hein
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Российский спортсмен-лыжник Андрей Шамшурин умер во время лыжной гонки в США. Марафон среди ветеранов лыжного спорта проводился в штате Миннесота 26 января.

РЕН ТВ пишет, что 54-летний Шамшурин почти дошел до финиша. За несколько километров до окончания гонки спортсмену стало плохо, и он скончался.

О причинах смерти лыжника не сообщается.

Портал iz.ru сообщил, что российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое отстранение от участия в Олимпиаде 2018 года. 

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