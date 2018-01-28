Число заболевших кишечной инфекцией в гимназии Хабаровска возросло до 106

Число выявленных случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников хабаровской гимназии возросло до 106, информирует краевое управление Роспотребнадзора.

«По состоянию на 28.01.2018 в МАОУ «Гимназия № 3» зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции. Среди заболевших семь взрослых», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняют представители надзорного органа, в больницах остаются четверо детей, остальным медицинскую помощь оказывают амбулаторно. У отравившихся болезнь протекает в средней и легкой степени тяжести.

Портал iz.ru ранее писал, что специалисты Роспотребнадзора выявили причину заболевания детей — все они ели салат, который на этапе изготовления фасовался без перчаток и хранился в ненадлежащих условиях.