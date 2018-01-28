Самолеты Новой Зеландии обнаружили семь пассажиров пропавшего парома

Воздушные силы Новой Зеландии обнаружили семь пассажиров пропавшего в четверг парома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Radio New Zealand.

Ранее сообщалось, что спасатели Новой Зеландии и Фиджи ведут поиски парома «Бутираои», на борту которого находится 500 пассажиров.

Паром представляет собой деревянный катамаран длиной 17,5 м. Перед выходом в море корабль ремонтировали. Предположительно у него могли возникнуть проблемы с движущим винтом.