Небольшой снег ожидается в Москве 28 января

Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве в воскресенье, информирует столичный погодный центр «Фобос».

«В воскресенье к столичному региону с запада приблизится атмосферный фронт, благодаря влиянию которого в Москве и области будет облачно, местами пройдет небольшой снег», — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

По данным синоптиков, в последний день недели температура в столице будет колебаться от –2 до –4 градусов, по области — от –1 до –6 градусов. Метеорологи прогнозируют южный и юго-западный ветер, его скорость составит 3–8 м/с. К вечеру атмосферное давление снизится до 751 мм рт. ст.

Как писал ранее портал iz.ru, к утру 29 января в Москвы может выпасть почти четверть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в начале недели увеличится до 25 см.