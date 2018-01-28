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Киев создаст дорожную полицию для Крыма и Севастополя

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении создать дорожную полицию для Крыма и Севастополя. По заверению министра, полицейские будут работать на разных участках, пока «Киев на вернет Крым под свой контроль».

Украинские подразделения создаются для патрулирования территорий Российской Федерации, заявляют пользователи соцсетей, обсуждающие инициативу министра. В Крыму тоже прокомментировали заявление главы МВД Украины.

Депутат госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал предложение Авакова «очередным коррупционным проектом» Киева. Он отметил RT, что на Украине уже действуют «какие-то непонятные органы, неясно чем занимающиеся, поскольку никакой юрисдикции на территории полуострова у них нет».

В настоящее время в Киеве работает прокуратура Автономной Республики Крым, а президент Порошенко назначил полномочного представителя на полуострове, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам всенародно проведенного референдума. Президент России Владимир Путин посоветовал школьникам изучать историю Крыма, назвав ее «очень сложной и очень интересной».

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