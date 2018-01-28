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Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро введено в график, говорится в Telegram-канале подземки.

В период с  6:42 до 7:35 по московскому времени были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти решили упорядочить бизнес у столичной подземки. Для этой цели торговые лотки у наземных сооружений  метро и около транспортно-пересадочных узлов переместят на расстояние 50 м (раньше было 25). 

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