Власти Китая оштрафовали 12 банков

Штрафы на общую сумму в 295 млн юаней, что составляет примерно $46 млн, выписали власти Китая 12 банкам. Государственный комитет КНР по контролю и управлению банковской деятельностью уличил финансовые структуры в махинациях и противозаконной торговле векселями.

Наказанию, в частности, подвергли Почтовый сберегательный банк, банк «Шаосин» и десять финансовых институтов местного уровня, сообщает ТАСС. Сообщается, что банки заключили противозаконные сделки на $1,2 млрд.

Ранее сообщалось, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) отобрала 120 специалистов для работы в Китайской академии военных наук, что позволит стране создать ультрасовременную армию.