Китай ожидает усиления связей с Чехией после избрания Земана

Председатель Китая Си Цзиньпин ожидает укрепления стратегических партнерских связей с Прагой после переизбрания Милоша Земана на пост президента Чехии. Об этом он сообщил в поздравительной телеграмме, направленной Земану по случаю победы на выборах, сообщает «Синьхуа».

«Я уделяю большое внимание развитию китайско-чешских отношений и заинтересован в том, чтобы мы продолжили прилагать совместные усилия для перехода стратегических партнерских контактов Китая и Чехии на более высокий уровень ради двух стран и их народов», — приводит слова китайского лидера ТАСС.

Второй тур президентских выборов в Чехии завершился в 28 января. По итогам голосования Земан получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника, экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша, свой голос отдали 48,63% граждан.