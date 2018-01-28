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Поклонник Fallout 4 сделал мод для игры с функционирующим небоскребом

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Фото: youtube.com
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Фанат компьютерной игры Fallout 4 создал мод, который добавляет в игру полноценный функционирующий небоскреб с продуктовой фабрикой. Об этом пишет портал PCGamer.

В 20-этажном здании предусмотрена своеобразная инфраструктура, в том числе автономное производство продуктов, торговый центр, научная лаборатория, тренажерный зал и бассейн. На двух последних этажах небоскреба располагаются апартаменты главного героя игры. Кроме того, в здании еще много помещений, которые пользователи могут приспособить под свои нужды.

Ранее создатели площадки для распространения игр независимых разработчиков IndieDB признали многопользовательскую игру Foxhole лучшим проектом 2017 года.

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