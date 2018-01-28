Поезда фиолетовой ветки метро Москвы ходят с задержкой

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро следуют с увеличенными интервалами. Об этом объявили по громкой связи пассажирам ветки, рассказали очевидцы порталу iz.ru.

Задержки в движении возникли по техническим причинами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что торговые лотки у наземных сооружений московского метро и около транспортно-пересадочных узлов переместят на расстояние 50 м (раньше было 25). По мнению властей, это позволит упорядочить торговлю и увеличит выявляемость правонарушений в этой сфере.