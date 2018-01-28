США отправят в Пхёнчхан самую многочисленную сборную в истории зимних Игр

Становится понятным, кто воспользовался сокращением заявки сборной России на Олимпиаде. Количество спортсменов США на Зимних Играх увеличивается. Американцы отправят в Пхёнчхан рекордное количество атлетов – 242. Расширение произошло за счёт отобранных квот российской сборной. Заметный прирост у Америки наблюдается в сноуборде и фристайле. Согласно новым правилам МОК, они могут взять на 6 человек больше. Увеличилось представительство США также в беговых и горных лыжах. Американские атлеты будут бороться за 95 комплектов наград в 15 видах спорта.