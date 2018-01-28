Мэй пригласила Трампа дважды посетить Великобританию в 2018 году

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила ему сделать два визита в страну в 2018 году. Об этом написал в своем Twitter журналист Пирс Морган, который взял интервью у американского лидера.

Как уточняется в сообщении, Мэй предложила Трампу рабочий визит летом и обещанный государственный визит осенью.

Ранее Трамп в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказал о своем отношении к феминизму.

Полное интервью с американским лидером выйдет на телеканале iTV в воскресенье, 28 января.