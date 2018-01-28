СМИ сообщили о росте числа жертв среди мирных жителей в сирийском Африне

В сирийском Африне вследствие действий вооруженных сил Турции погибли 86 человек, еще 198 получили ранения, сообщает агентство SANA.

Как уточняют журналисты, среди жертв есть женщины и дети.

Военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» Турция начала в Сирии 20 января 2018 года. Данные отряды, признанные в Турции террористическими, поддерживаются властями США.

Ранее в январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в штабе операции «Оливковая ветвь» и провел осмотр турецких войск, которые в ней участвуют.