Один человек погиб при возгорании железнодорожного вагона в Приморье

Вагон сгорел на железнодорожной станции в городе Уссурийск Приморского края, на месте ЧП обнаружен погибший.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«На месте пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что горела жилая секция рефрижераторного вагона в тупике. Площадь пожара составила 20 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали восемь человек личного состава и три единицы техники.

В середине января в товарном поезде в Волгоградской области произошло возгорание серы.