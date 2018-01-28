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Starbuсks опровергла слова Кличко о выходе на рынок Украины

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Фото: REUTERS/Andrew Winning
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Всемирно известная сеть кофеен Starbucks не планирует выходить на украинский рынок.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко, сделанное им на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы не планируем работу в Украине», — цитирует заявление компании издание capital.ua.

Ранее Кличко, выступая на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, заявил, что Starbucks рассматривает возможность выхода на рынок Украины.

«Вопрос о выходе на украинский рынок уже изучается в глобальной кофейной компании», — приводит слова мэра «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Кличко закупил в Польше для украинской столицы новейшие трамваи пятого поколения, которые оказались бракованными российскими.

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