Авиацию снова подключат к поискам пропавшего в Японском море судна

Операция по поиску пропавшего 25 января в Японском море рыболовецкого судна «Восток» в воскресенье продолжаются с привлечением морских судов и авиации.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Владивосток.

«В воскресенье к поискам планируется снова подключить авиацию», — сказал собеседник агентства.

В операции задействованы спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», теплоход «Кунашир», траулер «Океан».

«Восток» пропал 25 января. В 50–70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный радиобуй судна. На борту находились 20 человек. Еще один матрос, ранее считавшийся пропавшим, оказался жив. Позже он рассказал о своем спасении.