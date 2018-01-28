Прямой эфир

Авиацию снова подключат к поискам пропавшего в Японском море судна

0
Фото: РИА Новости/Сергей Субботин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Операция по поиску пропавшего 25 января в Японском море рыболовецкого судна «Восток» в воскресенье продолжаются с привлечением морских судов и авиации.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Владивосток.

«В воскресенье к поискам планируется снова подключить авиацию», — сказал собеседник агентства.

В операции задействованы спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», теплоход «Кунашир», траулер «Океан».

«Восток» пропал 25 января. В 50–70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный радиобуй судна. На борту находились 20 человек. Еще один матрос, ранее считавшийся пропавшим, оказался жив. Позже он рассказал о своем спасении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео с терпящего бедствие судна «Восток»
Найденный плот с пропавшего судна «Восток» оказался пустым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017