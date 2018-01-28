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«Яндекс» рассказал о самых популярных запросах за неделю

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Интернет-интересы россиян всё чаще совпадают с календарными событиями. Популярными запросами стали «Крещение» и «Татьянин день». «Персонами недели» можно назвать Ингеборгу Дапкунайте и Ольгу Бузову. Прославленной актрисе 20 января исполнилось 55 лет, а телеведущая, певица и светская львица вновь позабавила подписчиков в соцсети. Не ослабевает внимание к ульяновским курсантам и их постановочному видео. Новая волна популярности накрыла и саму композицию «Satisfaction». Хит 1994 года «Zombie» The Cranberries также переживает второе рождение. 23 января поклонники простились с вокалисткой группы Долорес О’Риордан. Лимузин проекта «Кортеж» по количеству запросов в «Яндексе» обошел все иномарки. На этой неделе СМИ рассекретили информацию о люксовом авто.

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