На катке ВДНХ прошла акция в помощь детям с тяжелыми заболеваниями

На ВДНХ прошла благотворительная акция — массовое катание на льду и карнавал с участием звезд. Все собранные деньги пошли на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. На катке – больше 100 волонтеров, а с ними главные герои, дети. Подобная встреча на льду проходит уже четвертый год подряд. Благотворительные катания на коньках с каждым разом собирают всё больше людей. Помимо покупки билетов, можно было оставить пожертвования в спецбоксах.