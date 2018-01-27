Названы дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым

Прощание с журналистом-международником Борисом Тумановым пройдет в Москве ​29 января.

Об этом сын Туманова Григорий сообщил на своей странице в Facebook.

«Объявление для тех, кто спрашивал: прощание с папой состоится в понедельник, в 10:30 в морге по адресу Бакинская, 26», — написал он.

По этому адресу расположена Городская клиническая больница имени Буянова.

Ранее портал iz.ru писал, что Борис Туманов скончался в возрасте 79 лет от остановки сердца.

Журналист долгое время работал во франкоязычных странах Африки, был корреспондентом «Известий» и ТАСС.