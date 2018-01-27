Минимум 14 человек погибли при стрельбе на танцах в Бразилии
Не менее 14 человек погибли в результате стрельбы в танцевальном клубе в Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globu.
Ранее сообщалось о 10 жертвах.
Отмечается, что еще шесть человек получили ранения.
Трагедия произошла в городе Форталезу 27 января примерно в 1:30 по местному времени (6:30 мск). По предварительным данным, вооруженная группа людей на трех автомобилях подъехала к танцплощадке и открыла огонь по посетителям.
Стрельба длилась не менее 40 минут.
Полиция предполагает, что причиной произошедшего был конфликт двух группировок наркомафии.
В 2016 году Форталезу был назван самым опасным городом Бразилии.
22 января портал iz.ru сообщал, что в Италии вооруженный ружьем мужчина застрелил жену, после чего открыл огонь с балкона своего дома по людям на улице.