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Минимум 14 человек погибли при стрельбе на танцах в Бразилии

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Фото: Global Look Prees/Marcelo Chello
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Не менее 14 человек погибли в результате стрельбы в танцевальном клубе в Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globu.

Ранее сообщалось о 10 жертвах.

Отмечается, что еще шесть человек получили ранения.

Трагедия произошла в городе Форталезу 27 января примерно в 1:30 по местному времени (6:30 мск). По предварительным данным, вооруженная группа людей на трех автомобилях подъехала к танцплощадке и открыла огонь по посетителям.

Стрельба длилась не менее 40 минут.

Полиция предполагает, что причиной произошедшего был конфликт двух группировок наркомафии.

В 2016 году Форталезу был назван самым опасным городом Бразилии.

22 января портал iz.ru сообщал, что в Италии вооруженный ружьем мужчина застрелил жену, после чего открыл огонь с балкона своего дома по людям на улице.

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