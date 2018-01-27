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Киев подозревает Совет Европы в искусственном создании проблем делегации Украины

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Фото: Global Look Prees/Artur Widak
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Глава украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев заявил, что в Совете Европы существует внутреннее распоряжение критиковать и создавать проблемы представителям Украины в этой организации.

Информацию об этом распространило в субботу, 27 января, агентство «Укринформ».

«Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виновной, потому что мы стоим на пути поступления €50 млн от России. Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев», — цитирует сообщение «РИА Новости».

23 января ПАСЕ призвала международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине. Документ также содержит требование от РФ прекратить «военную поддержку» конфликта в Донбассе и перестать признавать паспорта граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

24 ноября сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина никогда не выйдет из Совета Европы (СЕ), поскольку не хочет потерять плацдарм для своих истерик.

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