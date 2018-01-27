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Один человек погиб и почти 30 пострадали при столкновении 21 машины в Италии

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Фото: Global Look Prees/Mairo Cinquetti
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ДТП в Италии унесло жизнь 20-летнего мужчины, еще 29 человек пострадали.

Информацию об этом распространило итальянское агентство АНСА в субботу, 27 января.

Столкновение 19 легковых машин и двух грузовиков произошло на шоссе между Алессандрией и Генуей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что авария могла произойти из-за скользкого асфальта, на который вылилось топливо из одного из грузовиков.

8 января в Италии перевернулся школьный автобус с 50 пассажирами, из них 23 человека получили травмы и были госпитализированы.

Школьники возвращались домой с занятий. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водителю автобуса внезапно стало плохо за рулем.

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