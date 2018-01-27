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Подведены окончательные итоги выборов президента Чехии

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Фото: TASS/CTK/Michal Krumphanzl
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Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок. Согласно обработке 100% данных, Земан одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов.

Чешское статистическое управление также сообщило, что за соперника Земана –– экс-главу Академии наук Иржи Драгоша проголосовало 48,63% избирателей. Явка на выборы составила 66,6%.

Наибольшую поддержку Драгош получил в Праге, Центральной Чехии и Краловеградецком крае (Восточная Чехия). В остальных регионах голосующие отдали предпочтение Земану.

Сам экс-глава Академии наук признал поражение и поздравил с победой Милоша Земана.

«Поздравляю победителя выборов Милоша Земана. Желаю ему много сил и здоровья», — сказал Драгош.

В России уже отреагировали на переизбрание чешского лидера.

«Это хорошая новость, поздравляем президента», –– приводит ТАСС слова председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Милош Земан известен своей дружелюбной позицией по отношению к РФ. Он неоднократно высказывался за улучшение отношений России и Евросоюза и отмену антироссийских санкций.

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