Суд в Риге решил не арестовывать застрелившего коллегу мужчину

Рижский суд отказал в аресте мужчины, который по неосторожности застрелил коллегу. Об этом сообщила представитель латвийской полиции Симона Гравите.

«К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы», — цитирует ее ТАСС.

Инцидент произошел 25 января на улице Мукусалас в Риге.

«Сообщение об инциденте поступило в пятницу в 10:45 (11:45 мск). Стрелявший — мужчина 1980 года рождения, а убитый — мужчина 1982 года рождения», –– отметили в полиции.

Оба мужчины работали на одном предприятии, на той же улице. Информации о том, что между коллегами вспыхнул конфликт, нет.

По данным следствия, обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.

У мужчины 1980 года рождения было разрешение на ношение и хранение оружия.

24 января портал iz.ru сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства гендиректором московской фирмы своего финансового директора.