Полиция Украины получила около $7 млн от иностранных партнеров в 2017 году

Иностранные партнеры предоставили в 2017 году национальной полиции Украины помощь почти на $7 млн.

Информацию об этом распространил глава ведомства Сергей Князев в субботу, 27 января.

«Всего в прошлом году полиции предоставили помощь на сумму 200 млн гривен», — цитирует его «РИА Новости».

Помощь пришла из США, Канады, Японии, Китая и Евросоюза.

22 января портал iz.ru рассказал, что свыше 20 сотрудников национальной полиции Украины погибли и около 1,2 тыс. были ранены с момента создания ведомства в июле 2015 года.

38 сотрудников правоохранительных органов были ранены в зоне проведения силовой операции в Донбассе, еще четверо погибли.