Фанни Ардан раздражает демонизация России

Французская актриса Фанни Ардан выступила против демонизации России.

Об этом она заявила в Москве, куда приехала представить свою новую режиссерскую работу «Диван Сталина» с Жераром Депардье.

«Меня это раздражает. Ненавижу, когда кого-то демонизируют, строя из себя ангелов, серафимов, рассказывая, как надо жить, представляя себя божественными созданиями. Каждый пытается жить по-своему», — цитирует ее RT.

Ардан также сочла чрезмерной критику российских телеканалов во Франции: «Мне кажется, что влияния боятся только те, кто уязвим».

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае назвал агентство Sputnik и телеканал RT «органами лживой пропаганды».

15 января журналисту RT France отказали в посещении брифинга пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона, который проходил в Елисейском дворце.

Сотрудник телеканала на входе в Елисейский дворец предъявил пресс-карту. У него поинтересовались, в каком СМИ он работает. Услышав название телеканала, ему заявили, что он не является журналистом, поэтому не сможет посетить брифинг.