Локализован пожар в резервуаре с дизельным топливом на нефтебазе в Серпухове

Пожар в резервуаре с дизельным топливом на территории нефтебазы в Серпухове локализован.

Информацию об этом распространило главное управление МЧС по Московской области в субботу, 27 января.

Инцидент случился сегодня утром, в резервуаре с дизельным топливом объемом в 2 тыс. кубометров, сообщает «РИА Новости».

На объекте работают 11 единиц техники и 38 спасателей.

24 января пожарные локализовали пожар на складе с бумагой и пластиком в Ногинске под Москвой. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар на площади 1 тыс. кв. м локализован в 11:50. Тогда пожару был присвоен повышенный, второй номер сложности.