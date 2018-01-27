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Задымление произошло на резервуаре с дизтопливом в Серпухове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Задымление произошло на резервуаре с дизельным топливом объемом 2 тыс. куб. м в подмосковном Серпухове. Об этом информирует Центральный региональный центр МЧС России.

«Задымление на резервуаре с дизельным топливом вместимостью 2 тыс. куб. м», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя ведомства. Собеседник агентства уточнил, что в емкости находятся около 25 куб. м топлива.

Пожару был присвоен второй номер сложности. Сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства задымления.

В этот же день пожар произошел в краснодарском ТЦ «Галерея», огонь распространился на площади 80 кв. м. К настоящему моменту возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

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