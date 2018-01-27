Глава ВТО не слышал о возможности выхода России из организации

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо никогда не слышал о возможности выхода России из организации.

Таким образом в субботу, 27 января, он прокомментировал разговоры о подобной возможности.

«России? Я даже не знаю, как на это отвечать. Я никогда не слышал об этом», — цитирует его «РИА Новости».

19 января депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Документ размещен в электронной базе Думы.

По мнению авторов предложения, выход из ВТО не принесет России потерь и, напротив, поспособствует ускоренному развитию экономики страны. Они отметили, что объем экспорта РФ не увеличился после вступления в организацию.